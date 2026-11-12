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Bu günə olan valyuta məzənnələri

Maliyyə Xəbər 12 Noyabr 2026 09:12 (UTC +04:00)
Bu günə olan valyuta məzənnələri
Foto: Trend News Agency
Aytac Şirəliyeva
Aytac Şirəliyeva
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 12-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.

Avronun məzənnəsi 1,8832 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,0338 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0549 manat təşkil edib.

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