Bu günə olan valyuta məzənnələri

Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 12-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun məzənnəsi 1,8832 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi 0,0338 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0549 manat təşkil edib.
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