“Nvidia”nın direktorlar şurası Huanqın istefasını təsdiqləyə bilər - KİV

Bakı. Trend:
“Nvidia” şirkətinin direktorlar şurası yaxın vaxtlarda baş direktor Censen Huanqın istefasını təsdiqləyə bilər.
Bu barədə noyabrın 11-də “The Wall Street Journal” (WSJ) qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, direktorlar şurasının iclası ABŞ-ın şərq sahil vaxtı ilə noyabrın 11-də keçirilə bilər.
Qeyd edək ki, noyabrın 8-də “Nvidia”nın direktorlar şurası Huang barəsində araşdırmaya başlanıldığını açıqlayıb. Şirkət rəhbəri elektron məktubunda Çin Xalq Respublikasının xeyrinə casusluqda şübhəli bilinən şəxslə romantik münasibətdə olduğunu etiraf edib və hərəkətlərinə görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü vurğulayıb.