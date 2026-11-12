Litvada enerji şirkətlərinin fövqəladə mənfəətinə vergi tətbiq ediləcək

Bakı. Trend:
Litva parlamentindəki (Seym) hakim çoxluq enerji şirkətlərinin fövqəladə mənfəətinə vergi tətbiq edilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyib. Müvafiq qərar hakim koalisiyanın şurasının iclasında qəbul olunub.
Bu barədə Litvanın Baş naziri Mindaugas Sinkeviçyus jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hakim koalisiyanın şurası enerji sektorunda fövqəladə mənfəətin vergiyə cəlb edilməsi mexanizminin hazırlanması barədə qərar qəbul edib.
Hökumətin hesablamalarına əsasən, bu vergi Seymdə müzakirə olunan 2027-ci il dövlət büdcəsinə əlavə 70 milyon avro vəsait gətirə bilər.
Bundan başqa, hakim koalisiyanın şurası büdcənin hazırlanması zamanı nəzərdə tutulduğundan daha sürətli templə alkoqol və tütün məhsullarına aksiz vergisinin artırılmasına qərar verib. Bu tədbirin dövlət büdcəsinə əlavə 20 milyon avro gəlir gətirəcəyi gözlənilir.