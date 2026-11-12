Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bakı. Trend:
İtaliyanın Augusta limanında CIF bazisi üzrə Azərbaycanın “Azeri Light” markalı neftinin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 1,23 ABŞ dolları və ya 1,24 faiz artaraq bir barel üçün 100,63 ABŞ dollarına çatıb.
Bu barədə neft bazarı iştirakçılarının məlumatında bildirilib.
Qeyd olunub ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazisi üzrə “Azeri Light” markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,51 ABŞ dolları və ya 1,59 faiz artaraq 96,64 ABŞ dolları təşkil edib.
“Urals” markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,28 ABŞ dolları və ya 3,39 faiz artaraq bir barel üçün 69,58 ABŞ dolları olub.
Şimal dənizində hasil edilən “Dated Brent” markalı neftin
qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 2,16 ABŞ dolları və ya
2,38 faiz artaraq bir barel üçün 92,72 ABŞ dolları olub.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına görə, dünya bazarında xam neftin qiyməti cümə axşamı bir barel üçün 85 dollara yaxınlaşıb.
"ABŞ və İran arasında danışıqlarda irəliləyişin olmaması və tərəflərin gərginliyin daha da artmasına yol verməməyə çalışması fonunda neft qiymətləri bu həftə yenidən ucuzlaşmağa başlayıb.
İranın yüksək vəzifəli təhlükəsizlik rəsmisi ölkəsinin zənginləşdirilmiş nüvə materiallarının “bir atomundan belə” imtina etməyəcəyini bəyan edib. Bununla da Tehran Vaşinqtonun sülh danışıqları üçün irəli sürdüyü əsas şərtlərdən birini rədd edib.
İran həmçinin Hörmüz boğazının yenidən açılması üçün ABŞ-nin sanksiyaları ləğv etməli və dəniz blokadasına son qoymalı olduğunu bir daha bəyan edib.
Digər tərəfdən, Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirdiyi hücumlar oktyabrın sonundan etibarən Rusiyanın ümumi neft emalı gücünün təxminən 30 faizini təşkil edən neft emalı zavodlarının fəaliyyətini pozub.
Bütün bu hadisələrə baxmayaraq, Yaxın Şərqdən xam neft tədarükünün bərpası fonunda ABŞ-nin əsas neft markasının qiyməti oktyabr ayındakı maksimum səviyyəsindən təxminən 20 faiz aşağıdır.
Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-ə təqdim etdiyi məlumatda oktyabr ayında xam neft hasilatının 26 faiz artdığını bildirib. Bu, ölkənin son illərdə qeydə aldığı ən yüksək aylıq hasilat göstəricilərindən biri olub", - məlumatda qeyd edilib.