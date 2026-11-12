Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 21%-ə yaxın artıb

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20,8% artaraq 3,6 milyard ABŞ dollarına çatıb.
Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin (İİTKM) açıqladığı “İxrac icmalı”nın 2026-cı ilin noyabr
sayına dair ilkin göstəricilərində bildirilib.
İcmala əsasən, cari ilin oktyabr ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac ötən ilin oktyabr ayına nisbətən 23% artıb və 414,2 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Hesabat dövründə yeyinti məhsullarının ixracının dəyəri 115,2 milyon ABŞ dolları olub. Qeyri-yeyinti məhsulları üzrə ixrac isə 29,9% artımla 280,7 milyon ABŞ dollarına yüksəlib.
Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatlarının ixracı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 dəfə (137,6%), alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 39,2%, qara metallardan hazırlanan məmulatların ixracı 34%, bitki və heyvan mənşəli piylər və yağların ixracı 27,1%, mis və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 24,9%, üzvi kimyəvi birləşmələrin ixracı 16,1%, pambığın ixracı 14,2%, tərəvəzlərin ixracı 11,6%, qəhvə və çayın ixracı 10,9%, yeməli meyvələrin ixracı isə 6,7% artıb.
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında aqrar məhsullar üzrə ixrac 12,7% artaraq 866,9 milyon ABŞ dollarına, aqrar-sənaye məhsulları üzrə ixrac isə 28,8% artımla 334,9 milyon ABŞ dollarına çatıb. Beləliklə, aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının ümumi ixracı 16,7% artaraq 1,2 milyard ABŞ dolları səviyyəsinə yüksəlib.