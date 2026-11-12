Ermənistan sülh sazişi üçün əsas maneəni aradan qaldırır - DETALLAR

Bakı.Trend:
Ermənistan hakimiyyəti yeni Konstitusiya layihəsini gələn həftə ictimaiyyətə təqdim etməyi planlaşdırır.
Bu barədə “Joxovurd” qəzeti məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, sənəd ictimailəşdirildikdən sonra hakimiyyət ictimai müzakirələr və dinləmələr təşkil etməyi, daha sonra isə konstitusiya dəyişiklikləri layihəsini parlamentin müzakirəsinə çıxarmağı nəzərdə tutur.
Qəzetin məlumatına görə, sənəddən Ermənistanın Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad çıxarılacaq. Bundan əlavə, hakimiyyət andlı iclasçılar institutunun tətbiqini müzakirə edir. Lakin bu təşəbbüs hakim “Vətəndaş Müqaviləsi” Partiyasının daxilində fikir ayrılığına səbəb olub.
Nəşrin məlumatına görə, partiya idarə heyətinin qapalı iclasının iştirakçılarının əksəriyyəti Ermənistan cəmiyyətinin kiçik olması şəraitində andlı iclasçıların müstəqilliyini və qərəzsizliyini təmin etməyin çətin olacağı ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər.
Bununla belə, mənbələrin sözlərinə görə, Baş nazir Nikol Paşinyan bu arqumentlərlə razılaşmayıb. O bildirib ki, keçmiş prezident Robert Koçaryan və “Çiçəklənən Ermənistan” Partiyasının lideri Qaqik Tsarukyan xalqın tələbi ilə həbsdədirlər və cəmiyyətin ədalət mühakiməsində iştirakının bu mexanizminin institusionallaşdırılmasını təklif edib.