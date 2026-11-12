Azərbaycan və Türkiyə arasında təlim-tədris üzrə yekun protokol imzalanıb (FOTO)

Bakı. Trend:
Bakıda 17-ci Azərbaycan–Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclasının Təlim-Tədris üzrə işçi qrupunun fəaliyyətinə dair seminar keçirilib.
Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Seminarda hər iki ölkə ordularının komanda-nəzarət, radioelektron mübarizə və kibertəhlükəsizlik imkanlarının inkişaf etdirilməsi, həmçinin bu sahələrdə dünyada baş verən hadisələrin izlənilməsi məqsədilə ətraflı müzakirələr aparılıb.
Müxtəlif mövzular üzrə çıxış edən məruzəçilər mövcud fəaliyyət mexanizmləri barədə məlumat verib, iştirakçıları maraqlandıran sualları cavablandırıblar.
Tədbirin sonunda tərəflər arasında 17-ci Azərbaycan–Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclasının Təlim-Tədris üzrə yekun protokolu imzalanıb, qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.
Bildirilib ki, bu əməkdaşlıq hər iki ölkə ordularının döyüş hazırlığının artırılmasına, peşəkar təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinə və təlim-tədris üzrə hərbi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.