Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır - Sloveniyanın Baş naziri (VİDEO)

Dublin. Trend:
Azərbaycan Avropa üçün böyük önəm daşıyır.
Bunu Sloveniyanın Baş naziri Yanez Yanşa “Avropa Siyasi Birliyi”nin 9-cu sammiti çərçivəsində Trend-in sualını cavablandırarkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
2028-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan “Avropa Siyasi Birliyi”nin sammitini şərh edən Yanşa vurğulayıb ki, ölkənin əhəmiyyəti təkcə təhlükəsizlik məsələləri ilə deyil - ilk növbədə Xəzər regionunun zəngin enerji resurslarının olması ilə şərtlənir.
“Bu, yalnız təhlükəsizlik baxımından deyil, hər şeydən əvvəl Xəzər regionunun nəhəng enerji resursları baxımından vacibdir. Bütün bu resursların Avropanın strateji iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verməsi ümumi maraqlarımıza uyğundur”, – deyə Baş nazir qeyd edib.
Qeyd edək ki, “Avropa Siyasi Birliyi”nin (ASB) 9-cu sammiti İrlandiyanın paytaxtı Dublində keçirilir. Tədbirdə Avropa və digər tərəfdaş dövlətlərdən 50-yə yaxın ölkə lideri iştirak edir.
Görüş Dublin Konqres Mərkəzində Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və İrlandiyanın Baş naziri Mixol Martinin həmsədrliyi ilə keçirilir. Sammit “Avropa - güclü, təhlükəsiz və əlaqəli” şüarı altında təşkil olunub.
Avropa təhlükəsizliyi, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi, iqtisadi rəqabətqabiliyyətlilik, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və regional qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi prioritet mövzulardandır.
Avropanın müdafiə qabiliyyəti, kiberhücumlara, dezinformasiyaya və digər hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə, eləcə də Avropa təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə məsuliyyətin Avropa ölkələri və ABŞ arasında bölüşdürülməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetiriləcək.
İqtisadi gündəlik innovasiyaların və rəqəmsal infrastrukturun inkişafını, nəqliyyat əlaqələrinin möhkəmləndirilməsini, əlçatan və etibarlı enerji təchizatının təmin olunmasını, həmçinin Avropa iqtisadiyyatının xarici sarsıntılara qarşı davamlılığının artırılmasını əhatə edir.
Məlumat üçün bildirək ki, "Avropa Siyasi Birliyi" 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Avropa ölkələri arasında siyasi dialoq və koordinasiya platforması kimi yaradılıb.
Azərbaycan üçün sammitdə iştirak enerji əməkdaşlığı, Cənubi Qafqazda sülh prosesi və nəqliyyat qarşılıqlı əlaqəliliyinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
"Avropa Siyasi Birliyi"nin növbəti sammitinin 2028-ci ilin may ayında Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, Bakı üçün Avropa dövlətlərinin liderlərini qəbul etmək və regional, eləcə də ümumavropa gündəliyi məsələləri üzrə dialoqu davam etdirmək imkanı yaradacaq.
Dublindəki ASB sammiti başa çatdıqdan sonra noyabrın 13-də Avropa İttifaqına üzv 27 dövlətin liderlərinin ayrıca qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.