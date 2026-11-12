"Qırğızlarla özbəklərin arasında ədavət salmaq istəyirlər"

Bakı.Trend:
Qırğızıstanda seçkilər ərəfəsində ölkənin cənubunda qırğızlarla özbəklər arasında xalqlararası münaqişənin qızışdırılmasına cəhd edilə bilər.
Bu barədə prezident Sadır Japarovun mətbuat xidməti tərəfindən noyabrın 12-də dərc olunan müraciətində bildirilib.
“Özbəklərlə qırğızlar arasında münaqişəni qızışdırmaq üçün insanların hisslərinə təsir edən və onların milli qüruruna toxunan yalan şayiələr yaymaq kifayət edir”, – deyə o qeyd edib.
Japarov vətəndaşları təxribatlara uymamağa və yoxlanılmamış məlumatları yaymamağa çağırıb. O, 1990 və 2010-cu illərdə baş vermiş faciəli hadisələri xatırladıb.