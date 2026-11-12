Xəzər dənizində Qoşadaş strukturunda seysmik kəşfiyyata başlanılıb

Bakı. Trend:
"Caspian Geo" şirkəti "SOCAR Exploration"ın sifarişi ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı Qoşadaş strukturunda 3D seysmik kəşfiyyat işlərinə başlayıb.
"SOCAR Exploration"ın məlumatına görə, tədqiqatlar dib seysmoqəbuledicilərindən (OBN) istifadə edilməklə aparılır.
Qeyd olunur ki, bu, son 1 il ərzində "SOCAR Exploration"ın rəhbərliyi altında həyata keçirilən üçüncü seysmik kəşfiyyat layihəsidir. Daha əvvəl şirkət xaricdə iki analoji kampaniya həyata keçirib.
Əldə olunan məlumatlar perspektivli obyektlərin kompleks qiymətləndirilməsini aparmağa imkan verəcək və gələcək kəşfiyyat qazma işlərinin planlaşdırılması üçün əsas rolunu oynayacaq.
“SOCAR Exploration International LLC” SOCAR-ın perspektivli yataqların qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi geoloji kəşfiyyat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Şirkət geoloji kəşfiyyat işləri proqramının planlaşdırılması və icrasına, həmçinin SOCAR-ın geoloji kəşfiyyat aktivləri ilə bağlı biznesin inkişafına və kommersiya fəaliyyətinə cavabdehdir.
Qeyd edək ki, “Caspian Geo” Xəzər regionunda seysmik məlumatların toplanması üzrə aparıcı xidmət təminatçılarından biridir və müasir seysmik texnologiyaların geniş spektrindən istifadə etməklə quruda və dənizdə layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində uzun illər təcrübəyə malikdir.
Caspian Geo SOCAR və BGP Offshore şirkətlərinin birgə müəssisəsidir. Şirkət regional xüsusiyyətlərə dair dərin bilikləri beynəlxalq texniki təcrübə ilə birləşdirir. Onun tarixi 1995-ci ildən, “Caspian Geophysical” adı ilə fəaliyyət göstərdiyi dövrdən başlayır. Yarandığı vaxtdan etibarən şirkət Xəzər regionunda fəaliyyət göstərən AIOC, bp, “Total”, “ExxonMobil”, “Chevron” və digər iri beynəlxalq operatorlar üçün dənizdə seysmik kəşfiyyat tədqiqatları həyata keçirib.