  1. Əsas səhifə
  2. Siyasət

Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)

Siyasət Xəbər 12 Noyabr 2026 16:20 (UTC +04:00)
Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)
Foto: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidməti
Ləman Zeynalova
Ləman Zeynalova
Baş redaktorun müavini Bütün xəbərlər

Dublin. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində “Avropa Siyasi Birliyi”nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb.

Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir ki, söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Maya Sandu ilə görüşləri, həmçinin yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlər məmnunluqla xatırlandı.

Prezident Maya Sandu Moldovanın Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığına toxundu və bunu inkişaf etdirməkdə maraqlı olduqlarını bildirdi.

Moldova Prezidenti ölkəsinin enerji təhlükəsizliyinə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə etdi.

Azərbaycan və Moldova prezidentləri münasibətlərimizin perspektivlərinə, iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsinə, həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apardılar.

Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb (FOTO/VİDEO)

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər