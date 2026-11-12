Dublində Prezident İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir

Dublin. Trend:
Yaxın saatlarda Dublində Prezident İlham Əliyevlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın görüşü gözlənilir.
Bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir.
Qeyd edək ki, İrlandiyanın paytaxtı Dublində Avropanın 50-yə yaxın ölkəsinin və digər tərəfdaş dövlətlərin liderlərini bir araya gətirən Avropa Siyasi Birliyinin (EPC) 9-cu sammiti keçirilir.
Görüş Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koşta və İrlandiyanın
Baş naziri Mixol Martinın həmsədrliyi ilə Dublin Konfrans
Mərkəzində keçirilir. Sammit “Güclü, təhlükəsiz və qarşılıqlı
əlaqəli Avropa” şüarı altında təşkil olunub.
Gündəliyin əsas mövzuları sırasında Avropanın təhlükəsizliyi, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi, iqtisadi rəqabət qabiliyyəti, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və regional qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi yer alır.
Avropanın müdafiə imkanlarına, kiberhücumlara, dezinformasiyaya və digər hibrid təhdidlərə qarşı mübarizəyə, həmçinin Avropanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində Avropa ölkələri və ABŞ arasında məsuliyyət bölgüsünə xüsusi diqqət yetiriləcək.
İqtisadi gündəliyə innovasiyaların və rəqəmsal infrastrukturun inkişafı, nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi, enerji resurslarının əlçatan və etibarlı təchizatının təmin edilməsi, eləcə də Avropa iqtisadiyyatının xarici təsirlərə qarşı dayanıqlığının artırılması daxildir.
Avropa Siyasi Birliyi 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra Avropa ölkələri arasında siyasi dialoq və koordinasiya platforması kimi yaradılıb.
Azərbaycan üçün sammitdə iştirak enerji əməkdaşlığı, Cənubi Qafqazda sülh prosesi və nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
EPC-nin növbəti sammitinin 2028-ci ilin may ayında Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu, Bakıya Avropa liderlərini qəbul etmək, regional məsələlər və daha geniş Avropa gündəliyi üzrə dialoqu davam etdirmək imkanı verəcək.
Dublində Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başa çatdıqdan sonra, noyabrın 13-də Avropa İttifaqına üzv 27 dövlətin liderlərinin ayrıca qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.