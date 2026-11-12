Dublin sammiti Azərbaycan üçün yeni imkanlar açır - Trend-in xüsusi müxbirinin reportajı (VİDEO)

Bakı.Trend:
Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) sammiti Azərbaycana bütün region üçün əhəmiyyətli məsələləri təşviq etmək imkanı yaradır.
Bu barədə Trend-in xüsusi müxbiri Ləman Zeynalova məlumat verir.
Onun sözlərinə görə, sammitin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqına üzv ölkələr və İttifaqa daxil olmayan dövlətlər bir araya gələrək ən aktual problemləri müzakirə edə bilirlər. Avropa Siyasi Birliyi 2022-ci ildə Ukraynada müharibənin başlamasından sonra yaradılıb. Bu platforma Avropa və qeyri-Avropa ölkələrinə ayrıca Aİ institutu yaratmadan və məcburi öhdəliklər götürmədən fəaliyyətlərini əlaqələndirmək və siyasi dialoq aparmaq imkanı verir.
Azərbaycan üçün əsas istiqamətlərdən biri enerji təhlükəsizliyidir. Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə neft və qazın etibarlı təchizatçısı kimi özünü təsdiqləyib, enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi və enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi istiqamətində Aİ-nin səylərində getdikcə daha mühüm rol oynayır. Hazırda Bakı Avropa ölkələrinə yaşıl enerji ixrac etmək və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə daha böyük töhfə vermək məqsədilə yaşıl enerji sahəsində də iri layihələr həyata keçirir.
Digər mühüm istiqamət nəqliyyatdır. Orta Dəhliz Avropa ilə Asiya arasında daşımalar baxımından getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq və Avropa dövlətlərinin dəstəyi ilə bu dəhlizin ötürücülük qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır.
Avropa Siyasi Birliyinin gündəliyində Cənubi Qafqazda sülh prosesi də mühüm yer tutur. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyiş və Cənubi Qafqazda daha sabit vəziyyətin təmin edilməsi görüş iştirakçıları üçün digər mühüm məsələlərdəndir.
Sammit Azərbaycan üçün xüsusi siyasi əhəmiyyət də daşıyır. Belə ki, 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin növbəti sammiti Azərbaycanda keçiriləcək.