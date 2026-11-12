"Nvidia"nın baş direktoru qalmaqallı iddialardan sonra istefa verdi

Bakı. Trend:
"Nvidia" şirkətinin baş direktoru Censen Huang nikahdankənar münasibətləri ilə bağlı iddialardan sonra vəzifəsindən istefa verib.
Bu barədə “The Guardian” nəşri məlumat yayıb.
Huangın yerinə daimi varis təyin olunana qədər şirkətin maliyyə direktoru Kolet Kress müvəqqəti rəhbərlik edəcək.
"Nvidia"nın direktorlar şurası Huangın istefasını təsdiqləyib. Şuranın bəyanatında onun şirkətə və texnologiya sənayesinə verdiyi töhfələr yüksək qiymətləndirilib, lakin şəxsi münasibətləri ilə bağlı qalmaqala toxunulmayıb.
Qeyd edək ki, şirkət daha əvvəl Huangın Çinin xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən biznesmen Elis Huangla münasibətlərini araşdırmaq üçün “Wachtell, Lipton, Rosen & Katz” hüquq şirkətini cəlb edib. Censen Huang həmin qadının Çin hökuməti üçün çalışdığından xəbərdar olduğunu inkar edib, lakin nikahdankənar münasibətinin olduğunu etiraf edib.
“The New York Times” nəşrinin məlumatına görə, Huangın şirkətin əməkdaşı, səhiyyə sahəsi üzrə prezidenti Kimberli Pauelllə də nikahdankənar münasibəti olub. Onların mart ayında şirkətin konfransı zamanı hoteldə birlikdə görüntüləndiyi bildirilir.
Censen Huang 1993-cü ildə həmtəsisçisi olduğu "Nvidia" şirkətinə rəhbərlik edirdi. “Bloomberg”in məlumatına görə, onun şirkətin 870 milyondan çox səhminə, yəni təxminən 3,6 faizlik payına sahib olduğu, sərvətinin isə 145 milyard dollar təşkil etdiyi bildirilir.
Qalmaqal fonunda "Nvidia"nın səhmləri son günlər 11 faizdən çox ucuzlaşıb. Şirkətin bazar dəyəri isə 4 trilyon dolları ötür.