Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatı dayanıqlı artımı qoruyub saxlayacaq - beynəlxalq fond

Bakı.Trend:
Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində iqtisadi artımın daha dayanıqlı səviyyələrə, yəni iqtisadiyyatın potensial artım templərinə uyğun həddə qədər yavaşlamasını gözləyir.
Bu barədə BVF-nin Qərb yarımkürəsi departamentinin “Cənubi Amerika II” şöbəsinin müdiri və fondun Argentinadakı missiyasının rəhbəri Roberto Kardarelli cümə günü “Qafqaz və Mərkəzi Asiya: qeyri-müəyyənliyin aradan qaldırılması” adlı regional iqtisadi icmalın təqdimatında bildirib.
Onun sözlərinə görə, son illərdə region iqtisadiyyatı potensial imkanları üstələyən templərlə artıb. Lakin belə dinamikanın uzunmüddətli perspektivdə qorunub saxlanılması mümkün deyil.
“İqtisadi artımın dayanıqlı və kifayət qədər yüksək səviyyədə qalacağını, lakin tədricən potensial səviyyəyədək yavaşlayacağını gözləyirik”, – deyə Kardarelli qeyd edib.
O, həmçinin bildirib ki, BVF aprel ayında təqdim etdiyi qiymətləndirmələrlə müqayisədə neft idxal edən region ölkələri üzrə 2026-cı il üçün inflyasiya proqnozunu artırıb.
Bununla yanaşı, fond növbəti illərdə regionda inflyasiyanın tədricən azalacağını gözləyir.
Kardarelli izah edib ki, buna iqtisadi artımın yavaşlaması, tələb tərəfindən təzyiqlərin zəifləməsi, eləcə də enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin azalacağı gözləntisi şərait yaradacaq.
Onun sözlərinə görə, enerji şokunun ticarət şərtlərinə təsirinin zəifləyəcəyi ehtimalı BVF-nin proqnozlarında dünya bazarında neft qiymətlərinin azalacağı ssenarisinin nəzərdə tutulması ilə bağlıdır.
Bununla belə, Kardarelli vurğulayıb ki, bu ssenari müəyyən fərziyyələrə əsaslanır və reallaşmaya bilər.