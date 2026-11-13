  1. Əsas səhifə
  2. Siyasət

Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub (VİDEO)

Siyasət Xəbər 13 Noyabr 2026 00:34 (UTC +04:00)
Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub (VİDEO)
Foto: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidməti
Ləman Zeynalova
Ləman Zeynalova
Baş redaktorun müavini Bütün xəbərlər

Dublin. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 12-də Dublində Litva Respublikasının Prezidenti Gitanas Nauseda ilə görüşü olub.

Trend-in xüsusi müxbiri xəbər verir ki, söhbət zamanı ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğu vurğulandı, iqtisadi-ticari, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün daha böyük potensialın mövcudluğu qeyd edildi.

Azərbaycanın və Litvanın dövlət başçıları regional sülh gündəliyi, ikitərəfli münasibətlər və Azərbaycan-Avropa İttifaqı əlaqələrinin genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi apardılar.

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər