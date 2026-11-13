Bitkoinin qiyməti 70 min dollar həddindən aşağı düşüb

Bakı. Trend:
2026-cı il avqustun 20-dən bəri ilk dəfə olaraq ticarət əməliyyatları zamanı Bitkoinin dəyəri 70 min dollardan aşağı enib.
Bu barədə “Binance” platformasının məlumatlarında qeyd olunub.
Bakı vaxtı ilə saat 06:52-də Bitkoin 2,18% dəyər itirərək 69,9 min dollar səviyyəsinə düşüb.
Saat 06:57-də isə kriptovalyutanın ucuzlaşma tempi zəifləyib və onun qiyməti 70 271 dollara yüksəlib. Buna baxmayaraq, bu göstərici əvvəlki səviyyədən 1,66% aşağı olub.
Eyni vaxtda “Ethereum”un qiyməti də 1,41% azalaraq 1 991,23 dollar təşkil edib.