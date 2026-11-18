Bakı.Trend:
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) noyabrın 18-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına görə, ABŞ dollarının manata nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib.
Avronun manata nisbətdə məzənnəsi 1,8681 manat, 1 Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,0337 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0687 manat olub.
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