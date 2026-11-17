Bakı. Trend:
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində vətəndaşlara daha 91 yeni mənzil təqdim edəcək.
Bu barədə fond məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, yeni mənzillər Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda yerləşən yaşayış komplekslərini əhatə edir.
Belə ki, Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda, Cəfər Xəndan küçəsində yerləşən yaşayış kompleksində 27, Sumqayıt şəhərinin Sülh prospektindəki yaşayış kompleksində 38, Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsində, Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən kompleksdə isə 26 mənzil vətəndaşların seçiminə veriləcək.
Ümumilikdə 91 yeni və tam təmirli mənzil 1, 2 və 3 otaqlıdır. Mənzillər üzrə aylıq ödənişlər 419 manatdan başlayır.
Mənzillərin seçimi 24 noyabr 2026-cı il tarixində saat 15:00-dan etibarən mümkün olacaq.
Vətəndaşlar müraciətlərini və mənzil seçimini “Mygov” portalında yerləşən “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi vasitəsilə həyata keçirə biləcəklər. Ərizələrin təsdiqi üçün SİMA İmzanın biometrik identifikasiya funksiyasından da istifadə etmək mümkün olacaq.
Təklif olunan mənzillərin siyahısı ilə Fondun təqdim etdiyi keçid vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.
Satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi, müraciət qaydaları və digər şərtlər barədə ətraflı məlumatı Fondun rəsmi internet səhifəsindən, [YouTube kanalından](https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu?utm_source=chatgpt.com) və ya 1549 Çağrı Mərkəzindən əldə etmək olar.