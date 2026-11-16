Azərbaycan millisi ilin son oyununda Andorranı məğlub edib

Bakı. Trend:
Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçirib.
Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma ilin son matçında səfərdə Andorra komandası ilə qarşılaşıb.
Enkamp şəhərində oynanılan görüş Azərbaycan millisinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Yığmamızın heyətində qolları Eşqin Əhmədov, Musa Qurbanlı və Toral Bayramov (penalti) vurublar. Rəqibin heyətində isə İzan Fernandes fərqlənib.
Qeyd edək ki, bu, milli komandanın 2026-cı ildə son oyunu olub. Yığmanın kapitanı Emin Mahmudov bu görüşlə birlikdə Azərbaycan millisindəki karyerasını başa vurub.