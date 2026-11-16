Azərbaycan qlobal və regional proseslərin mərkəzindədir – Sahibə Qafarova

Bakı. Trend:
Bakı. Trend:
2027-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 39 milyard 254 milyon manat, xərcləri isə 42,4 milyard manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Trend-in müxbirinin xəbərinə görə, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin 16 noyabr tarixli plenar iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan mühüm qlobal və regional proseslərin mərkəzində qalmaqda davam edir.
Qeyd olunub ki, cari il Azərbaycanın dünyanın aparıcı dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafı baxımından mühüm addımlarla yadda qalıb. ABŞ ilə Strateji tərəfdaşlıq haqqında Xartiya, Almaniya ilə İkitərəfli Tərəfdaşlıq üçün Strateji Gündəlik haqqında Birgə Bəyannamə, eləcə də Birləşmiş Krallıq ilə Strateji Tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə münasibətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldib və uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün əlavə imkanlar yaradıb.
Milli Məclisin sədri bildirib ki, may ayında Bakı Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına, oktyabrda isə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin 7-ci Zirvə görüşünə ev sahibliyi edib. Bu tədbirlərdə Azərbaycan şəhərlərin bərpası ilə bağlı təcrübəsini təqdim edib, regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə töhfə verib.
O, oktyabr ayında Bakıda keçirilən 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətinə də toxunub. Bildirib ki, forum müxtəlif mədəniyyətlərin və dinlərin nümayəndələrini qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmləndirilməsi və ümumi çağırışlara cavabların tapılması məqsədilə bir araya gətirən ölkə kimi Azərbaycanın rolunu bir daha təsdiqləyib.
S.Qafarova qeyd edib ki, noyabrın 8-də Azərbaycan Vətən müharibəsində tarixi Zəfərinin 6-cı ildönümünü qeyd edib. Həmin gün Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş keçirilib.
“Bu görüş Azərbaycanla Türkiyənin müttəfiqliyinin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu bir daha nümayiş etdirdi”, – deyə o vurğulayıb.
Milli Məclisin sədri cari ildə ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələr sırasında Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayının xüsusi yer tutduğunu bildirib.
Onun sözlərinə görə, dövlət başçısı və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Prezident İlham Əliyev qurultaydakı proqram xarakterli nitqində ölkə tarixinin mühüm mərhələsinə yekun vurub, yeni dövrdə dövlət və cəmiyyət qarşısında dayanan vəzifələrə nəzər salıb.
“Prezidentin çıxışında ölkəmizin öz qüvvələrinə arxalanmaqla gələcək inkişafının prioritetləri müəyyən edildi”, – deyə S.Qafarova bildirib.
O, regionda mövcud vəziyyətə də diqqət çəkərək qeyd edib ki, cari il region ciddi sınaqlara məruz qalıb. Azərbaycanın yaxın ətrafında münaqişələrin davam etdiyi şəraitdə ölkə təmkinli və məsuliyyətli davranış nümayiş etdirib, öz maraqlarını ardıcıl şəkildə müdafiə edib.
Milli Məclisin sədri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf strategiyasının ötən dövrdə ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlığını qorumağa imkan verdiyini vurğulayıb.
O bildirib ki, 10 ay ərzində dövlət büdcəsi 4,8 milyard manat profisitlə icra olunub.
“Oktyabr ayının sonuna olan məlumata görə, ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dollara yaxınlaşıb. Bu isə xarici dövlət borcundan təqribən 20 dəfə çoxdur”, – deyə parlament sədri qeyd edib.
S.Qafarova ilin mühüm nəticələrindən birinin Böyük Qayıdış prosesinin davam etdirilməsi olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, yaşayış məskənləri və infrastruktur bərpa edildikcə doğma yurdlarına qayıdan ailələrin sayı da artır.
O, sosial sahəyə də böyük diqqət yetirildiyini, insanların rifah halının daha da yaxşılaşdırılması və əhalinin gəlirlərinin artırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıb.
Milli Məclisin sədri qeyd edib ki, cari ildə əldə olunan nəticələr 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün əlverişli ilkin şərtlər yaradıb.
Onun sözlərinə görə, gələn il dövlət büdcəsinin gəlirləri cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 645 milyon manat çox olacaq. Büdcə xərcləri isə bu illə müqayisədə təqribən 696 milyon manat artacaq.
S.Qafarova bildirib ki, gələn ilin büdcə xərclərinin əsas prioritetləri iqtisadi artımın dəstəklənməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin, xüsusilə həssas təbəqələrin sosial təminatının daha da gücləndirilməsidir.
O əlavə edib ki, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, sərhədlərin toxunulmazlığının təmin edilməsi, ordunun maddi-texniki təchizatının müasirləşdirilməsi, hərbçilərin xidmət şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzində olacaq.
Bildirilib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi və bərpası, əhalinin doğma yurdlarına qaytarılması prosesi davam etdiriləcək.
Eyni zamanda, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi, təmiz ətraf mühitin qorunması və “yaşıl artım”ın təmin edilməsi də 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin prioritetləri sırasında yer alacaq.
“Əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycan hökumətinin səmərəli fəaliyyəti büdcə siyasətinin bütün istiqamətlərində qarşıya qoyulan hədəflərin əldə olunmasını təmin edəcək”, – deyə S.Qafarova bildirib.
O, 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin və büdcə zərfinə daxil olan sənədlərin parlament komitələrinin iclaslarında geniş müzakirə olunduğunu və Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edildiyini diqqətə çatdırıb.
Qeyd edib ki, son illərdə formalaşmış ənənəyə uyğun olaraq, parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların rəhbərləri və nümayəndələri İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasına da dəvət ediliblər.
“İclasda onların hər birinə öz fikirlərini ifadə etməsi üçün şərait yaradılmışdır”, – deyə Milli Məclisin sədri bildirib.
S.Qafarova, həmçinin Hesablama Palatasının büdcə zərfi ilə bağlı müsbət rəy verdiyini qeyd edib.