“SpaceX”in “Starship” raketi tarixində ən uzun missiyasını tamamlayıb

Bakı. Trend:
“SpaceX” şirkətinin “Starship” raketi şənbə günü orbitdə 22 saatlıq səyahətdən qayıdıb və bir gün əvvəl buraxıldığı Texas qülləsindəki nəhəng mexaniki qolların tutumuna ilk dəfə eniş edib. Bu, şirkətin tam təkrar istifadə edilə bilən raket hazırlamaq üçün onillik səyləri üçün vacibdir.
“Reuters” agentliyinin məlumatına görə, 52 metr hündürlüyündə olan “Starship” raketi “SpaceX”in “Starbase” buraxılış meydançasının üzərindəki qalın buludların arasından düşüb, mühərrikləri yenidən işə salaraq şaquli şəkildə fırlanıb və yavaş-yavaş qüllənin "Mechazilla" qollarına enib. Kosmosdan qayıtmasının alovlu istisindən közərən gəmi mühərriklərini söndürüb və raket sisteminin indiyə qədər olan ən uzun missiyasından sonra hərəkətsiz qalıb.
İki hissədən ibarət olan raketin “Super Heavy” gücləndiricisi — raketin alt yarısı cümə günü “SpaceX”in Texas ştatındakı “Starbase” obyektindən qalxaraq “Starship”i kosmosa aparıb. Həmin gücləndirici qalxışdan təxminən 10 dəqiqə sonra buraxılış meydançasına oxşar bir qayıdış edə bilməmişdi və bu da “SpaceX”in raketin hər iki hissəsini ilk dəfə geri qaytarmaq planını pozmuşdu.