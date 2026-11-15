Norveçdə 13 min quş məhv ediləcək

Bakı. Trend:
Norveçin Akershus bölgəsinin Vestbü kommunasında yerləşən quşçuluq fermasında quş qripinin yayılması qeydə alınıb.
Bununla əlaqədar 13 min baş ev quşu məhv edilməlidir. Bu barədə Norveçin Qida Təhlükəsizliyi İdarəsi məlumat yayıb.
Yoluxmuş təsərrüfatın ətrafında üç kilometr radiusda mühafizə zonası, on kilometr radiusda isə müşahidə zonası qurulub. Həmin ərazilərdə quşların saxlanılması və daşınmasına ciddi məhdudiyyətlər tətbiq olunub.
Mütəxəssislər hazırkı yoluxma halının ötən həftə Ruqaland bölgəsinin Klepp kommunasında aşkar edilmiş xəstəliklə əlaqəli olub-olmadığını araşdırırlar. Həmin vaxt quş qripi səbəbindən 7,5 min toyuğun məhv edilməsinə ehtiyac yaranmışdı.
Hakimiyyət orqanları quşçuluq təsərrüfatlarının sahiblərini biotəhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə və quşlarda şübhəli simptomlar aşkarlandıqda dərhal məlumat verməyə çağırırlar.
Aşkar edilmiş virus quşlarda ağır xəstəliklərə və kütləvi ölümə səbəb ola bilən yüksək patogenli ştammlara aiddir. Bununla belə, Norveç mütəxəssislərinin qiymətləndirməsinə görə, insanların yoluxma riski son dərəcə aşağı olaraq qalır.