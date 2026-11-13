Azərbaycanda əhalinin hər bir nəfəri ayda 560 manatını alış-verişə xərcləyib

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar–oktyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhalinin hər nəfəri orta hesabla ayda 559,9 manatlıq mal alıb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, adambaşına düşən orta aylıq alışın 302,3 manatını ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 257,6 manatını isə qeyri-ərzaq malları təşkil edib.
Hesabat dövründə alıcıların pərakəndə ticarət şəbəkəsində xərclədiyi vəsaitin 49,9 faizi ərzaq məhsullarının, 4,1 faizi içkilər və tütün məmulatlarının, 14 faizi toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabıların alınmasına sərf olunub.
Xərclərin 6 faizi avtomobil yanacağının, 5 faizi elektrik malları və mebellərin, 2,7 faizi əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatların, 1,7 faizi kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarının, 16,6 faizi isə digər qeyri-ərzaq mallarının payına düşüb.