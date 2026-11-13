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İranın İraqla bir sərhəd-keçid məntəqəsi bağlanıb

Dünya xəbərləri Xəbər 13 Noyabr 2026 14:00 (UTC +04:00)
İranın İraqla bir sərhəd-keçid məntəqəsi bağlanıb
Foto: İranın Kirmanşah vilayəti gömrükləri idarəsi
Elnur Bağışov
Elnur Bağışov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Cümə günündən (13 noyabr) etibarən İranın qərbində yerləşən Kirmanşah vilayətində Sumar sərhəd-keçid məntəqəsi bağlanıb.

İranın Gömrük Administrasiyasının məlumatına görə, bunu İranın Kirmanşan vilayəti gömrüklərinin nəzarətçisi Dariuş Sadeqi deyib.

“Sumar sərhəd-keçid məntəqəsi texniki və infrastruktur əməliyyatların keçirilməsi və İranın Yol və Nəqliyyat Təşkilatının bildirişi əsasında müvəqqəti olaraq bağlanıb”, -deyə o bildirib.

Sadeqi əlavə edib ki, Sumar sərhəd-keçid məntəqəsində ötən 4 gün ərzində məhsul ixracı ilə əlaqədar yük maşınlarının keçidi sürətləndirilib. Təkcə çərşənbə (11 noyabr) bu məntəqədən 750 yük maşını keçib.

Gömrük rəsmisi qeyd edib ki, Kirmanşah vilayətinin başqa sərhəd-keçid məntəqələri ilə yükdaşıma və sərnişinlərin keçidi normal qaydada həyata keçirilir və hər hansı problem yoxdur.

Qeyd edək ki, 6 ay ərzində (21 mart -21 sentyabr 2026) Sumar sərhəd-keçid məntəqəsi vasitəsi ilə 368 milyon dollar dəyərində 910 min ton məhsul ixrac olunub. Bu sərhəd-keçid məntəqəsi İran və İraqın ticarət dövriyyəsində əhəmiyyət kəsb edən məntəqələrdən biri hesab olunur.

Əlavə edək ki, İranın Kirmanşah vilayətinin İraqla 371 kilometr birgə sərhədi var. Bu vilayətin sərhəd-keçid məntəqələri vasitəsi ilə ildə orta hesabla 3 milyard dollar məhsul ixrac olunur.

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