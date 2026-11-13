Azərbaycanda yanvar-oktyabr aylarında sənaye istehsalının həcmi 58,5 milyard manat təşkil edib

Bakı.Trend:
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda sənaye istehsalının həcmi 58,5 milyard manat təşkil edib.
Bu barədə Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub.
“Sənaye sektorunda 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında 58,5 milyard manat məbləğində və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 0,7 faiz az sənaye məhsulu istehsal edilib. Emal sənayesində 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında 18.995,1 milyon manat məbləğində və ya ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 2,7 faiz çox məhsul istehsal olunub və sənaye xarakterli xidmətlər göstərilib",-deyə məlumatda vurğulanır.
Qeyd olunur ki, emal sənayesində 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında daha çox artım avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı (+77,2%), toxuculuq sənayesi (+50,9%), əczaçılıq məhsullarının istehsalı (+47,4%), tütün məmulatlarının istehsalı (+15,1%), kağız və karton istehsalı (+14,6%), elektrik avadanlıqlarının istehsalı (+9,2%), rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı (+6,6%), metallurgiya sənayesi (+6,4%), qida məhsullarının istehsalı (+5,4%), tikinti materiallarının istehsalı (+4,5%) sahələrində olub.