Azərbaycanda aqrar sahə böyüyüb

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 1,4 faiz artıb.
Bu barədə Dövlət Statisitka Komitəsi məlumat yayıb.
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə faktiki qiymətlərlə 13 milyard 123,3 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib. İstehsalın fiziki həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz artıb. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 1,6 faiz, bitkiçilik məhsullarının istehsalı isə 1,2 faiz artıb.
Məhsulun 50,2 faizi bitkiçiliyin, 49,8 faizi heyvandarlığın payına düşür.
Yanvar-sentyabr dövründəki 1,1 faizlik göstərici sentyabr ayının sonuna 1,4 faizə yüksəlib. Bitkiçilik sahəsində artım tempi 0,5 faizdən 1,2 faizə çatıb, heyvandarlıq sahəsində isə 1,9 faizdən 1,6 faizə enib. Əsas natural göstəricilər aşağıdakı qrafikdə və cədvəldə ayrıca verilir.