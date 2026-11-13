  1. Əsas səhifə
  2. İqtisadiyyat

Azərbaycanda aqrar sahə böyüyüb

İqtisadiyyat Xəbər 13 Noyabr 2026 13:28 (UTC +04:00)
Azərbaycanda aqrar sahə böyüyüb
Foto: Trend News Agency
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 1,4 faiz artıb.

Bu barədə Dövlət Statisitka Komitəsi məlumat yayıb.

2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə faktiki qiymətlərlə 13 milyard 123,3 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib. İstehsalın fiziki həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz artıb. Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 1,6 faiz, bitkiçilik məhsullarının istehsalı isə 1,2 faiz artıb.

Məhsulun 50,2 faizi bitkiçiliyin, 49,8 faizi heyvandarlığın payına düşür.

Yanvar-sentyabr dövründəki 1,1 faizlik göstərici sentyabr ayının sonuna 1,4 faizə yüksəlib. Bitkiçilik sahəsində artım tempi 0,5 faizdən 1,2 faizə çatıb, heyvandarlıq sahəsində isə 1,9 faizdən 1,6 faizə enib. Əsas natural göstəricilər aşağıdakı qrafikdə və cədvəldə ayrıca verilir.

Məqalədə:

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər