  1. Əsas səhifə
  2. Cəmiyyət

Sabah 22 dərəcə isti olacaq

Cəmiyyət Xəbər 13 Noyabr 2026 12:50 (UTC +04:00)
Sabah 22 dərəcə isti olacaq
Foto: cc0
Humay Ağacanova
Humay Ağacanova
Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, havanın temperaturu gecə 7-12° isti, gündüz 17-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 4-9° isti, gündüz 17-22° isti, dağlarda 0-4°şaxta, gündüz 8-13° isti olacaq.

Məqalədə:

Trend-i buradan izləyin

Xəbər lenti

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər