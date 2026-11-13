Qarabağda yeni məktəblər tikiləcək

Bakı. Trend:
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Kəlbəcər, Xankəndi və Xocavənddə yeni təhsil müəssisələrinin inşası və quruculuğu həyata keçiriləcək.
Trend-in tədbirdəki müxbirinin xəbərinə görə, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə Milli Məclisin üç komitəsinin bugünkü birgə iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Bildirilib ki, Zəngilan məktəbi bir neçə təhsil pilləsini özündə birləşdirən yeni formatlı təhsil kompleksi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
"2027-ci ildə Kəlbəcər Peşə Təhsili Kompleksində də bir neçə təhsil pilləsinin eyni binada birləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Qarabağ Universitetində isə hazırda 9 fakültə üzrə 3 324 tələbə təhsil alır, 548 əməkdaş çalışır. 2027-ci ildə universitetin Mühəndislik fakültəsinin binasının açılışı planlaşdırılır. Həmçinin ölkə başçısının iştirakı ilə Kitabxana və İnnovasiya Mərkəzinin təməli qoyulub", - deyə o qeyd edib.
Diqqətə çatdırılıb ki, bu il qəbul nəticələrinə əsasən, 1 200-dən çox abituriyent Qarabağ Universitetini seçib. Onların 50 faizdən çoxu qəbul imtahanlarında 500-dən artıq bal toplayıb.