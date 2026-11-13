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Qarabağda yeni məktəblər tikiləcək

Cəmiyyət Xəbər 13 Noyabr 2026 12:38 (UTC +04:00)
Qarabağda yeni məktəblər tikiləcək
Foto: Trend News Agency
Humay Ağacanova
Humay Ağacanova
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Bakı. Trend:

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Ağdam, Ağdərə, Xocalı, Kəlbəcər, Xankəndi və Xocavənddə yeni təhsil müəssisələrinin inşası və quruculuğu həyata keçiriləcək.

Trend-in tədbirdəki müxbirinin xəbərinə görə, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Kənan Kərimzadə Milli Məclisin üç komitəsinin bugünkü birgə iclasında “Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

Bildirilib ki, Zəngilan məktəbi bir neçə təhsil pilləsini özündə birləşdirən yeni formatlı təhsil kompleksi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

"2027-ci ildə Kəlbəcər Peşə Təhsili Kompleksində də bir neçə təhsil pilləsinin eyni binada birləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Qarabağ Universitetində isə hazırda 9 fakültə üzrə 3 324 tələbə təhsil alır, 548 əməkdaş çalışır. 2027-ci ildə universitetin Mühəndislik fakültəsinin binasının açılışı planlaşdırılır. Həmçinin ölkə başçısının iştirakı ilə Kitabxana və İnnovasiya Mərkəzinin təməli qoyulub", - deyə o qeyd edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu il qəbul nəticələrinə əsasən, 1 200-dən çox abituriyent Qarabağ Universitetini seçib. Onların 50 faizdən çoxu qəbul imtahanlarında 500-dən artıq bal toplayıb.

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