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Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO

Dünya xəbərləri Xəbər 13 Noyabr 2026 17:30 (UTC +04:00)
Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO
Foto: Videodan skrin
Fərhad Məmmədov
Fərhad Məmmədov
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Bakı.Trend:

Dublində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammitində Fransa Prezidenti Emmanuel Makron kuryoz vəziyyətlə qarşılaşıb.

"Daily Mail" nəşrinin məlumatına görə, Fransa Prezidenti İslandiyanın Baş naziri Kristun Frostadottiri qucaqlamağa çalışsa da, görüntülərdən göründüyü kimi, sonuncu buna imkan verməyib.

Yayımlanan fotolarda Makronun gülümsəyərək həmsöhbətinə doğru əyildiyi, lakin İslandiyanın Baş nazirinin ondan kənara çəkildiyi və əlini onun çiynində saxladığı görünür. Bu zaman İslandiya hökumətinin başçısı həmin anı lentə alan fotoqrafa tərəf baxır.

Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO
Makron özünü gülünc duruma saldı - FOTO

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