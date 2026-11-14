Kilian Mbappe zədədən sonra Fransa millisinin ümumi məşqlərinə qayıdıb

Bakı. Trend:
Fransa millisinin kapitanı Kilian Mbappe zədədən sonra komandanın ümumi məşqlərində iştirak etməyə başlayıb.
Hücumçu İtaliya yığmasına 1:3 hesablı məğlubiyyətdən bir gün sonra Bordoda keçirilən bərpa məşqinə qatılıb.
Məşq bir qədər gecikmə ilə başlayıb. Futbolçular təxminən 30 dəqiqə ərzində birlikdə çalışıblar. Bundan sonra İtaliya ilə qarşılaşmada daha çox fiziki yükə məruz qalan oyunçular məşqi erkən başa vuraraq paltardəyişmə otağına yollanıblar.
Meydanda əvvəlki görüşdə az oynayan və ya ümumiyyətlə meydana çıxmayan futbolçular qalıblar. Onların arasında zədə səbəbindən İtaliya ilə matçı buraxan Mbappe də olub.
Fransalı hücumçu məşq proqramını komanda ilə birlikdə tam yerinə yetirib. Bu, onun növbəti qarşılaşmaya hazırlığı baxımından müsbət əlamət hesab olunur.
Qeyd edək ki, Zinəddin Zidanın rəhbərlik etdiyi Fransa millisi noyabrın 15-də UEFA Millətlər Liqasının altıncı turu çərçivəsində Türkiyə yığmasını qəbul edəcək.