ABŞ-də bütün hava limanlarından uçuşlara qoyulan qadağa ləğv edilib (YENİLƏNİB)

Bakı. Trend:
ABŞ-nin Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) ölkə ərazisindəki bütün hava limanlarından uçuşlara qoyulan qadağanı ləğv edib.
Bu barədə qurumun yaydığı bildirişdə qeyd olunub.
“Ölkə üzrə təyyarələrin uçuşuna qoyulan qadağa aradan qaldırılıb”, – deyə sənəddə bildirilib.
Məhdudiyyətlər dörd saatdan çox qüvvədə qalıb. Bu müddət ərzində 5 117 aviareys ləğv edilib, 9 814 reys isə gecikdirilib. Qadağa ümumilikdə təxminən 1,5 milyon aviasərnişinə təsir göstərib.
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ABŞ-də 9 917 aviareys gecikib, daha 733 uçuş isə ləğv edilib.
Gecikmələr ümumilikdə 9 917 uçuşun sərnişinlərinə təsir göstərib.
Bundan əvvəl ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası (FAA) hava hərəkətinin idarə edilməsi sisteminin avadanlıqlarında yaranan problemlər səbəbindən ölkənin bütün hava limanlarında uçuşları dayandırmışdı.
ABŞ-nin Daxili Təhlükəsizlik naziri Markveyn Mallin bildirib ki, hazırda ölkə hakimiyyətinin hava limanlarında uçuşların dayandırılmasının arxasında hər hansı zərərli fəaliyyətin dayandığına dair heç bir əlamət yoxdur.
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ABŞ Federal Mülki Aviasiya İdarəsi (FAA) aviadispetçerlərin avadanlıqlarında yaranan nasazlıq səbəbindən ölkə üzrə bütün hava limanlarından uçuşları dayandırıb.
Müvafiq qərar fövqəladə hallar və təhlükəsizlik mülahizələri ilə əlaqədar qəbul edilib.
“Bütün hava limanlarında uçuşlara qadağa qoyulub. Yola düşməsi planlaşdırılan bütün reyslər növbəti göstəriş verilənədək hava limanlarında qalmalıdır”, - deyə sənəddə qeyd olunub.
FAA-dan bildirilib ki, məhdudiyyət uçuşların idarə edilməsi sisteminin fəaliyyətinə təsir göstərən avadanlıq nasazlığı ilə əlaqədardır.