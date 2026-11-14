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Azərbaycan millisi Lixtenşteyni məğlub edərək qrupu lider tamamlayıb

İdman Xəbər 14 Noyabr 2026 01:55 (UTC +04:00)
Azərbaycan millisi Lixtenşteyni məğlub edərək qrupu lider tamamlayıb
Foto: UEFA
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində sonuncu oyununu keçirib.

D Liqasının 2-ci qrupunda mübarizə aparan Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv səfərdə Lixtenşteyn yığması ilə qarşılaşıb.

Görüş Azərbaycan millisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Matçda yeganə qolu 26-cı dəqiqədə Mahir Emreli vurub.

Beləliklə, Azərbaycan millisi qrupu 8 xalla birinci pillədə başa vurub.

Qeyd edək ki, 2-ci qrupun sonuncu oyunu noyabrın 16-da keçiriləcək. Həmin görüşdə Litva yığması doğma meydanda Lixtenşteyni qəbul edəcək.

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