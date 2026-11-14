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UEFA Millətlər Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib

İdman Xəbər 14 Noyabr 2026 02:24 (UTC +04:00)
Müzəffər İbrahimov
Müzəffər İbrahimov
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Bakı. Trend:

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün baş tutub.

Trend xəbər verir ki, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma keçirilib.

A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi doğma meydanda Yunanıstan yığmasını qəbul edib.

Almaniya millisi isə səfərdə Serbiya yığması ilə qarşılaşıb.

UEFA Millətlər Liqası

Qrup mərhələsi:

Niderland – Yunanıstan 7:0
Serbiya – Almaniya 1:3
Şotlandiya - Şimali Makedoniya 2:1
Sloveniya - İsveçrə 0:0
Moldova – Qazaxıstan 2:1
Slovakiya - Farer adaları 2:2
Bolqarıstan – İslandiya 0:5
Lüksemburq – Estoniya 0:1
Andorra - Cəbəllütariq 2:0
Lixtenşteyn - Azərbaycan 0:1

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