UEFA Millətlər Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib

Bakı. Trend:
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları bu gün baş tutub.
Trend xəbər verir ki, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma keçirilib.
A Liqasının 2-ci qrupunda Niderland millisi doğma meydanda Yunanıstan yığmasını qəbul edib.
Almaniya millisi isə səfərdə Serbiya yığması ilə qarşılaşıb.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi:
Niderland – Yunanıstan 7:0
Serbiya – Almaniya 1:3
Şotlandiya - Şimali Makedoniya 2:1
Sloveniya - İsveçrə 0:0
Moldova – Qazaxıstan 2:1
Slovakiya - Farer adaları 2:2
Bolqarıstan – İslandiya 0:5
Lüksemburq – Estoniya 0:1
Andorra - Cəbəllütariq 2:0
Lixtenşteyn - Azərbaycan 0:1