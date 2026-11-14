Azərbaycana investisiyalar artıb, xarici sərmayə qoyuluşu 16%-i ötüb

Bakı. Trend:
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 16 milyard 519,8 milyon manat investisiya yönəldilib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,7 faiz artım deməkdir.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir.
Hesabat dövründə investisiya qoyuluşunda neft-qaz sektorunun payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Belə ki, bu sahəyə yönəldilmiş investisiyaların həcmi real ifadədə 28,7 faiz yüksələrək 5 milyard 482,1 milyon manata çatıb.
Qeyri-neft-qaz sektoruna yatırılan investisiyalar isə 2,3 faiz artaraq 11 milyard 37,7 milyon manat təşkil edib. Beləliklə, ümumi investisiya qoyuluşunda qeyri-neft-qaz sektorunun payı daha yüksək olaraq qalıb.
İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə bölgüdə ən böyük investisiya həcmi məhsul istehsalı sahələrinin payına düşüb. Bu istiqamətə 9 milyard 137 milyon manat vəsait yönəldilib ki, bu da illik müqayisədə real ifadədə 20 faiz artım deməkdir.
Xidmət sahələrinə yatırılan investisiyalar 1,3 faiz artaraq 5 milyard manata çatıb. Yaşayış evlərinin tikintisinə yönəldilmiş investisiyaların həcmi isə əksinə, 4,8 faiz azalaraq 2 milyard 382,8 milyon manat təşkil edib.
Xarici investisiya axınları da ölkənin investisiya fəaliyyətində mühüm yer tutub. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatına görə, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında isə xarici maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,5 faiz artaraq 3,5 milyard manata çatıb.
Həmin dövrdə xarici investisiyalar ümumi investisiya qoyuluşunun 24,1 faizini təşkil edib.
Xarici sərmayələrin coğrafi strukturuna gəldikdə, onların 97,1 faizi Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya, ABŞ, İsveçrə, Yaponiya, İran, Macarıstan, Fransa, Hindistan və Çin investorlarının payına düşüb.
Mərkəzi Bankın qiymətləndirməsinə görə, xarici investisiya axınlarının davam etməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal iqtisadi sistemə inteqrasiyasının dərinləşməsini və beynəlxalq investorların ölkəyə marağını əks etdirir.