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56 cinayətin üstü açılıb, axtarışda olan 156 nəfər saxlanılıb

Hadisə Xəbər 14 Noyabr 2026 10:42 (UTC +04:00)
56 cinayətin üstü açılıb, axtarışda olan 156 nəfər saxlanılıb
Foto: Daxili İşlər Nazirliyi
Firayə Nurizadə
Firayə Nurizadə
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Bakı. Trend:

Noyabrın 13-də ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 5 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 156 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 128 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Narkotiklərlə əlaqəli 18, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 4 fakt müəyyən edilib.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb.

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