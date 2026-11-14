"Moody’s": "Bank Respublika" və "AccessBank"ın birləşməsi bankın Azərbaycan bazarındakı mövqeyini gücləndirəcək

Bakı.Trend:
"Bank Respublika" və "AccessBank"ın birləşməsi Azərbaycanda aktivlərinin həcminə görə dördüncü ən böyük bankın yaradılmasına imkan verəcək. Yeni bankın ölkənin bank sistemində payı təxminən 7-8 faiz təşkil edəcək.
Bu barədə "Moody’s" beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozunda bildirilir.
Hesabatda qeyd olunur ki, sövdələşmə başa çatdıqdan sonra hər iki bank ilkin mərhələdə fəaliyyətini ayrı-ayrılıqda davam etdirəcək. Onların vahid bankda sonrakı inteqrasiyası müvafiq tənzimləyici tələblər nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək.
"Bankların birləşməsi "Bank Respublika"ya fəaliyyət miqyasını genişləndirməyə, bazar mövqeyini möhkəmləndirməyə və xüsusilə mikrobiznes, eləcə də kiçik və orta sahibkarlıq seqmentlərində danışıqlarda mövqeyini gücləndirməyə imkan verəcək", - hesabatda qeyd olunur.
Bununla yanaşı, agentlik 2026-2027-ci illərdə "Bank Respublika"nın aktivlərinin keyfiyyətinə müəyyən təzyiq olacağını proqnozlaşdırır.
"Bu, "AccessBank"ın aktivlərinin "Bank Respublika"nın kredit portfelinə daxil edilməsi, eləcə də iki bankın kreditləşmə standartları arasındakı fərqlərlə əlaqədar olacaq. 2025-ci ilin sonuna "AccessBank"ın problemli kreditlərinin payı 7,4 faiz təşkil edib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, birləşmədən əvvəl, 2026-cı ilin ortalarına "Bank Respublika"nın problemli kreditlərinin payı 1,4 faiz, həmin kreditlərin ehtiyatlarla örtülmə səviyyəsi isə 109 faiz olub", - reytinq agentliyinin analitikləri bildiriblər.
İnteqrasiya ilə bağlı qısamüddətli risklərə baxmayaraq, "Moody’s" uzunmüddətli perspektivdə xərclərin azaldılması və sinerji effektinin əldə olunması üçün potensial görür. Agentliyin qiymətləndirməsinə görə, hər iki bank oxşar biznes modellərinə və əsasən mikrobiznes, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri, eləcə də fiziki şəxslərdən ibarət üst-üstə düşən müştəri bazasına malikdir.
Agentlik həmçinin proqnozlaşdırır ki, birləşmədən sonra bank maliyyələşmə mənbəyi kimi daha çox müştəri depozitlərinə əsaslanacaq.
"Yaxın 12-18 ay ərzində kreditləşmənin daha yavaş artması likvidliyin kifayət qədər səviyyədə saxlanmasına kömək edəcək. "Bank Respublika"nın uzunmüddətli depozit reytinqləri üzrə mənfi proqnoz onların yaxın 12-18 ay ərzində yüksəldilməsinin az ehtimal olunduğunu göstərir. "AccessBank"ın uğurla inteqrasiyası, gözlənilən xərc qənaətinin təmin olunması və kapital adekvatlığı ilə aktivlərin keyfiyyətinin dayanıqlı səviyyədə saxlanılması şərtilə gəlirliliyin artırılması proqnozun sabit proqnozla əvəzlənməsinə imkan verə bilər", - hesabatda qeyd olunur.
Qeyd edək ki, noyabrın əvvəlində "Bank Respublika" və "AccessBank" strateji sövdələşmənin uğurla başa çatdığını elan ediblər. Sövdələşmə nəticəsində "Bank Respublika" "AccessBank"ın səhmlərinin 100 faizini əldə edib, "AccessBank"ın əvvəlki səhmdarları isə "Bank Respublika" tərəfindən yeni buraxılmış imtiyazlı səhmləri əldə edərək "Bank Respublika"nın səhmdarlarına çevriliblər.