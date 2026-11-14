Füzulidə qəzada xəsarət alanların vəziyyəti ağırdır (YENİLƏNİB)

Füzuli. Trend:
Füzuli rayonu ərazisində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 4 nəfər (3 kişi 1 qadın) 13.11.2026-cı il tarixində saat 23:20 radələrində Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.
Bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.
Məlumata görə, onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu təyin edilib.
Xəsarət alan şəxslərdən 1 nəfərin müalicəsi Cərrahiyyə şöbəsində, 3 nəfərin isə Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir.
Xəsarət alan şəxslərdən ikisinin vəziyyəti ağır, digər ikisinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir.
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11:36
Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, qəza rayon sakinləri Seymur İsmayılovun idarə etdiyi “Opel” və Mustafa Musayevin sürdüyü “VAZ-2104” markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində qeydə alınıb.
Hadisə zamanı “Opel”in sürücüsü, 1987-ci il təvəllüdlü Seymur Pəhləvan oğlu İsmayılov, həmçinin avtomobildə olan sərnişinlər – 2009-cu il təvəllüdlü Turan Elcan oğlu Əsgərov və Əhəd Nəsimi oğlu Heydərzadə hadisə yerində ölüblər.
Qəza nəticəsində “VAZ-2104”ün sürücüsü, 1965-ci il təvəllüdlü Mustafa Həsənqulu oğlu Mustafayev və onun 1998-ci il təvəllüdlü qızı Rəmziyə Mustafa qızı Mustafayeva ağır xəsarət alıblar.
Bundan başqa, “Opel”də olan 2009-cu il təvəllüdlü Ramazan Elnur oğlu Cəfərov və 2010-cu il təvəllüdlü Rəvan Elnur oğlu Abbaszadə də müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri ilə Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.