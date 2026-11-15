Haaland alman futbolunun əfsanəsinin rekordunu təkrarladı

Bakı. Trend:
Norveç millisinin hücumçusu Erlinq Haaland alman futbolunun əfsanəsi Gerd Müllerin nailiyyətini təkrarlayıb.
Norveçli forvard Millətlər Liqasının 5-ci turunda Uels yığmasına qarşı keçirilən görüşdə fərqlənib. Qarşılaşmanın 88-ci dəqiqəsində penaltini dəqiq yerinə yetirən Haaland hesabı 3:1-ə çatdırıb.
Bununla da “Mançester Siti”nin hücumçusu milli komandanın heyətində keçirdiyi 60 oyunda vurduğu qolların sayını 66-ya yüksəldib.
Haaland 1974-cü ildə bu göstəriciyə imza atan Gerd Müllerdən sonra Avropada eyni nailiyyəti əldə edən ilk futbolçu olub.