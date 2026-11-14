Azərbaycanda mənzillər bir ildə 8,4 faiz bahalaşıb – Kirayə haqları da artıb

Bakı. Trend:
Azərbaycanda mənzil bazarında qiymət artımı davam edir. 2026-cı ilin üçüncü rübündə mənzil bazarında qiymət indeksi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,4 faiz yüksəlib. İlkin mənzil bazarında bahalaşma 10,4 faiz, təkrar mənzil bazarında isə 8,4 faiz təşkil edib.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatında bildirilib.
Məlumata əsasən, sentyabr ayında da mənzil bazarında qiymət artımı qeydə alınıb. Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının məlumatlarına görə, yeni tikililərdə mənzillərin satış qiymətləri aylıq müqayisədə 2,8 faiz, köhnə tikililərdə isə 2,5 faiz artıb.
İllik müqayisədə yeni tikili mənzillərin bir kvadratmetrinin satış qiyməti 10,8 faiz, köhnə tikililərin bir kvadratmetrinin satış qiyməti isə 9,2 faiz yüksəlib.
Kirayə bazarında da bahalaşma qeydə alınıb
Mənzil bazarında qiymət artımı kirayə haqlarında da özünü göstərib. Belə ki, 2026-cı ilin sentyabr ayında icarəçilərin ödədiyi kirayə haqları illik müqayisədə 5,7 faiz, aylıq müqayisədə isə 1,9 faiz artıb.
Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının məlumatlarına əsasən, sentyabr ayında kirayə mənzil bazarında yeni tikililərdə aylıq qiymət artımı 3,1 faiz, köhnə tikililərdə isə 1,1 faiz təşkil edib.
Beləliklə, 2026-cı ilin üçüncü rübünün nəticələri mənzil bazarında həm ilkin, həm də təkrar mənzil seqmentində bahalaşmanın davam etdiyini göstərir. Yeni tikililərdə illik qiymət artımının daha yüksək olması, eləcə də kirayə haqlarının yüksəlməsi daşınmaz əmlak bazarında qiymət dinamikasının əsas göstəriciləri kimi diqqət çəkir.