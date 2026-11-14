SOCAR-ın STAR neft emalı zavodu sentyabrda nafta istehsalını 16.7 faiz artırıb

Bakı.Trend:
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə (SOCAR) məxsus və Türkiyədə yerləşən STAR Neft Emalı Zavodu 2026-cı ilin sentyabr ayında ötən ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə neft məhsullarının əksəriyyətinin istehsalını artırıb.
Bu barədə Türkiyənin Enerji Bazarının Tənzimlənməsi Qurumunun (EPDK) hesabatında bildirilir.
Trend-in EPDK-nın məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, dizel yanacağının istehsalı 545 938 ton təşkil edib. Bu, 2025-ci ilin sentyabr ayında qeydə alınan 526 976 tonla müqayisədə 3,6 faiz çoxdur. Tərkibində biodizel olan dizel yanacağının istehsalı isə 28 226 ton təşkil edib. Bu kateqoriya üzrə ötən ilin sentyabr ayına dair müqayisəli məlumatlar ayrıca təqdim olunmayıb.
Aviasiya yanacağının istehsalı illik müqayisədə 13,1 faiz azalaraq 173 428 tondan 150 739 tona düşüb. Eyni zamanda, ağır vakuum qazoylunun istehsalı doqquz dəfədən çox artaraq 3 179 tondan 28 982 tona yüksəlib.
Mayeləşdirilmiş karbohidrogen qazının (LPG) istehsalı 2,4 faiz azalaraq 2025-ci ilin sentyabr ayındakı 26 010 tona qarşı 25 385 ton təşkil edib. Naftanın istehsalı illik müqayisədə 16,7 faiz artaraq 151 357 tona, neft koksunun istehsalı isə 22,6 faiz artaraq 74 139 tona çatıb.
Mayeləşdirilməmiş neft emalı qazının istehsalı ötən ilin müvafiq dövründəki 42 688 tonla müqayisədə 14,2 faiz azalaraq 36 628 ton olub.
Qeyd edək ki, STAR Türkiyədə neft-kimya istehsalı ilə inteqrasiya olunmuş yeganə neft emalı müəssisəsi, həmçinin Avropa, Yaxın Şərq və Afrika regionunun neft emalı sənayesində ən böyük layihədir. Zavod Türkiyədə strateji investisiya təşviqi sertifikatı almış ilk müəssisə olub.
Müəssisə Türkiyənin emal olunmuş neft məhsullarına olan tələbatının təxminən 20 faizini təmin edir və bu məhsulların idxalının azaldılmasına töhfə verir.
STAR "SOCAR Türkiye"nin istehsal zəncirində neft emalı və neft-kimya istiqamətlərinin inteqrasiyasında mühüm rol oynayır. Zavod Türkiyə iqtisadiyyatı və sənayesi üçün strateji əhəmiyyət daşıyan məhsullar, o cümlədən neft-kimya sektoru üçün xammal olan nafta və reforminq məhsulu – reformata, eləcə də dizel və aviasiya yanacağı, LPG, kükürd və neft koksu istehsal edir.