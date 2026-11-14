Qarabağ Universitetinin Klinikası 309 min manatlıq avtomobillər almaq istəyir

Bakı.Trend:
“Qarabağ Universitetinin Klinikası” publik hüquqi şəxsi xidməti avtomobillərin satın alınması üzrə tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 350 manat təşkil edir.
Tenderin ehtimal olunan qiyməti 309 min manat təşkil edir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 16 noyabr saat 16:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 16 noyabr saat 16:00-da (GMT+4) keçiriləcək.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 55 285 35 11
Əlaqələndirici şəxs: İsa Sadaylı
E-poçt: [email protected]
Ünvan: Azərbaycan Respublikası Xankəndi şəhəri, M.Gözəlov küçəsi 115