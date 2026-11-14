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Qarabağ Universitetinin Klinikası 309 min manatlıq avtomobillər almaq istəyir

Tender müsabiqələri Tender 14 Noyabr 2026 16:02 (UTC +04:00)
Qarabağ Universitetinin Klinikası 309 min manatlıq avtomobillər almaq istəyir
Foto: Trend News Agency
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

“Qarabağ Universitetinin Klinikası” publik hüquqi şəxsi xidməti avtomobillərin satın alınması üzrə tender elan edib.

Tenderdə iştirak haqqı 350 manat təşkil edir.

Tenderin ehtimal olunan qiyməti 309 min manat təşkil edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 16 noyabr saat 16:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 16 noyabr saat 16:00-da (GMT+4) keçiriləcək.

Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 55 285 35 11

Əlaqələndirici şəxs: İsa Sadaylı

E-poçt: [email protected]

Ünvan: Azərbaycan Respublikası Xankəndi şəhəri, M.Gözəlov küçəsi 115

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