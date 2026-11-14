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Qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

İqtisadiyyat Xəbər 14 Noyabr 2026 16:38 (UTC +04:00)
Qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı
Foto: Trend İnformasiya Agentliyi
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Noyabrın 9-dan 13-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 229.5425 manat və ya 3.3 faiz azalıb.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamaya görə, qızılın bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 22.763 manat və ya 0.3 faiz azalaraq 6764.6825 manat təşkil edib.

Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

Qiymət

Tarix

Qiymət

2 noyabr

6634.3605

9 noyabr

-

3 noyabr

6670.1795

10 noyabr

-

4 noyabr

6720.5420

11 noyabr

6881.0730

5 noyabr

7034.7105

12 noyabr

6761.4440

6 noyabr

6877.4350

13 noyabr

6651.5305

Həftəlik orta qiymət

6787.4455

Həftəlik orta qiymət

6764.6825

Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 3.8608 manat və ya 4.3 faiz azalıb.

Gümüşün bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 1.0623 manat və ya 1.23 faiz artaraq 87.4510 manat təşkil edib.

Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

Qiymət

Tarix

Qiymət

2 noyabr

85.0992

9 noyabr

-

3 noyabr

84.1907

10 noyabr

-

4 noyabr

84.8328

11 noyabr

89.3332

5 noyabr

90.1565

12 noyabr

87.5475

6 noyabr

87.6642

13 noyabr

85.4724

Həftəlik orta qiymət

86.3887

Həftəlik orta qiymət

87.4510

Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 56.9245 manat və ya 2.1 faiz azalıb.

Platinin bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 137.7181 manat və ya 5.5 faiz artaraq 2631.5178 manat təşkil edib.

Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

Qiymət

Tarix

Qiymət

2 noyabr

2445.2800

9 noyabr

-

3 noyabr

2444.3620

10 noyabr

-

4 noyabr

2402.2615

11 noyabr

2667.9630

5 noyabr

2596.9200

12 noyabr

2615.5520

6 noyabr

2580.1750

13 noyabr

2611.0385

Həftəlik orta qiymət

2493.7997

Həftəlik orta qiymət

2631.5178

Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 56.9415 manat və ya 3.2 faiz azalıb.

Palladiumun bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 79.5515 manat və ya 4.7 faiz artaraq 1755.335 manat təşkil edib.

Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:

Tarix

Qiymət

Tarix

Qiymət

2 noyabr

1663.6030

9 noyabr

-

3 noyabr

1622.3695

10 noyabr

-

4 noyabr

1600.8815

11 noyabr

1780.9880

5 noyabr

1750.9490

12 noyabr

1760.9705

6 noyabr

1741.1145

13 noyabr

1724.0465

Həftəlik orta qiymət

1675.7835

Həftəlik orta qiymət

1755.335

Qeyd edək ki, 9-10 noyabr Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.

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