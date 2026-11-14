Qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı

Bakı.Trend:
Noyabrın 9-dan 13-dək Azərbaycanda qızılın bir troya unsiyasının (31.1034768 qram) qiyməti 229.5425 manat və ya 3.3 faiz azalıb.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamaya görə, qızılın bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 22.763 manat və ya 0.3 faiz azalaraq 6764.6825 manat təşkil edib.
Qızılın bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
2 noyabr
|
6634.3605
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
6670.1795
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
6720.5420
|
11 noyabr
|
6881.0730
|
5 noyabr
|
7034.7105
|
12 noyabr
|
6761.4440
|
6 noyabr
|
6877.4350
|
13 noyabr
|
6651.5305
|
Həftəlik orta qiymət
|
6787.4455
|
Həftəlik orta qiymət
|
6764.6825
Həftə ərzində Azərbaycanda gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti 3.8608 manat və ya 4.3 faiz azalıb.
Gümüşün bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 1.0623 manat və ya 1.23 faiz artaraq 87.4510 manat təşkil edib.
Gümüşün bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
2 noyabr
|
85.0992
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
84.1907
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
84.8328
|
11 noyabr
|
89.3332
|
5 noyabr
|
90.1565
|
12 noyabr
|
87.5475
|
6 noyabr
|
87.6642
|
13 noyabr
|
85.4724
|
Həftəlik orta qiymət
|
86.3887
|
Həftəlik orta qiymət
|
87.4510
Həftə ərzində Azərbaycanda platinin bir troya unsiyasının qiyməti 56.9245 manat və ya 2.1 faiz azalıb.
Platinin bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 137.7181 manat və ya 5.5 faiz artaraq 2631.5178 manat təşkil edib.
Platinin bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
2 noyabr
|
2445.2800
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
2444.3620
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
2402.2615
|
11 noyabr
|
2667.9630
|
5 noyabr
|
2596.9200
|
12 noyabr
|
2615.5520
|
6 noyabr
|
2580.1750
|
13 noyabr
|
2611.0385
|
Həftəlik orta qiymət
|
2493.7997
|
Həftəlik orta qiymət
|
2631.5178
Həftə ərzində Azərbaycanda palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti 56.9415 manat və ya 3.2 faiz azalıb.
Palladiumun bir troya unsiyasının orta həftəlik qiyməti əvvəlki həftə ilə müqayisədə 79.5515 manat və ya 4.7 faiz artaraq 1755.335 manat təşkil edib.
Palladiumun bir troya unsiyasının qiyməti:
|
Tarix
|
Qiymət
|
Tarix
|
Qiymət
|
2 noyabr
|
1663.6030
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
1622.3695
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
1600.8815
|
11 noyabr
|
1780.9880
|
5 noyabr
|
1750.9490
|
12 noyabr
|
1760.9705
|
6 noyabr
|
1741.1145
|
13 noyabr
|
1724.0465
|
Həftəlik orta qiymət
|
1675.7835
|
Həftəlik orta qiymət
|
1755.335
Qeyd edək ki, 9-10 noyabr Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.