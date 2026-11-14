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8 aydır nazirliyə rəhbərlik edir: Nə adı açıqlanır, nə də üzü görünür

Dünya xəbərləri Xəbər 14 Noyabr 2026 14:35 (UTC +04:00)
8 aydır nazirliyə rəhbərlik edir: Nə adı açıqlanır, nə də üzü görünür
Foto: Artificial Intelligence (AI)
Elnur Bağışov
Elnur Bağışov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

İran yeni kəşfiyyat nazirinin adını və simasını 8 aya yaxındır ki, ictimaiyyətə açıqlamır.

Trend xəbər verir ki, bu il 22 martda İranın informasiya məsələləri üzrə vitse-prezidenti Seyid Məhəmməd Tabatabai “X” sosial şəbəkəsində İran prezidenti Məsud Pezeşkian tərəfindən nazirliyə yeni rəhbər təyin edildiyini açıqlamışdı.

O, yeni nazir barədə məlumatların lazım olan vaxtda veriləcəyini bildirmişdi. Lakin təyinatdan 8 aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaq yeni nazir barədə heç bir rəsmi məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, öncəki kəşfiyyat naziri Seyid İsmayıl Xətib 2026-ci martın 18-də ABŞ və İsrailin İrana hərbi hava hücumları nəticəsində öldürülmüşdü.

Əlavə edək ki, İran konstitusiyasının 135-ci maddəsinə əsasən, prezident tərəfindən nazir vəzifəsinə rəhbər təyin olunan şəxs 3 ay müddətinə nazirliyin rəhbəri ola bilər. 3 ay ərzində prezident nazirlik üçün təklif etdiyi şəxsin adını etimad səsi qazanması üçün İran parlamentinə təqdim etməlidir.

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