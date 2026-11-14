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Laçının Güləbird kəndində 3,8 milyon manatlıq tikinti tenderi elan edilib

Tender müsabiqələri Tender 14 Noyabr 2026 17:01 (UTC +04:00)
Laçının Güləbird kəndində 3,8 milyon manatlıq tikinti tenderi elan edilib
Foto: AI generated
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu Laçın rayonunun Güləbird kənd yaşayış məntəqəsində klub-icma mərkəzinin, inzibati binanın və polis məntəqəsinin və həkim tibb məntəqəsinin tikintisi işlərinin satın alınması üzrə tender elan edib.

Tenderdə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir.

Tenderin ehtimal olunan qiyməti 3,806 milyon manat təşkil edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 14 dekabr saat 16:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 14 dekabr saat 16:00-da (GMT+4) keçiriləcək.

Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 431 87 03

Əlaqələndirici şəxs: Aygün Hüseynova

E-poçt: [email protected]

Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti, 57D

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