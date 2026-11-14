Azərbaycan banklarının "Bloomberg"dəki əməliyyatlarının həcmi 58 milyard manata yaxınlaşıb

Bakı. Trend:
Bu ilin yanvar-sentyabr Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 57,6 milyard manat məbləğində 1 648 ədəd əqd bağlayıb.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının 2026-cı ilin doqquz ayı üzrə monetar göstəricilərinə dair məlumatında bildirilib.
Məlumata əsasən, banklararası təminatsız pul bazarı üzrə əqdlərin ümumi həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 faiz artıb. Müddət strukturunda əsas payı 1-3 günlük əməliyyatlar təşkil edib. Belə ki, bu müddətli əqdlərin ümumi həcmdə xüsusi çəkisi 95 faizə bərabər olub.
Hesabat dövründə təminatsız pul bazarında faiz dərəcələri rüblər üzrə azalma dinamikası nümayiş etdirib. Belə ki, əməliyyatlar üzrə orta faiz dərəcəsi ilin birinci rübündə 6,58 faiz, ikinci rübündə 6,44 faiz, üçüncü rübündə isə 6,28 faiz təşkil edib.
Ümumilikdə, yanvar-sentyabr aylarında banklararası təminatsız pul bazarında orta faiz dərəcəsi 6,54 faiz səviyyəsində formalaşıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,68 faiz bəndi azdır.
Banklararası təminatsız pul bazarında müşahidə olunan tendensiyalar repo bazarında da qeydə alınıb.
Belə ki, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında ümumi həcmi 25,2 milyard manat olan 4 404 repo əqdi bağlanıb. Əməliyyatların ümumi həcminin 84 faizi bankların iştirakı ilə həyata keçirilib.
Müddət strukturuna görə, repo əqdlərinin böyük əksəriyyətini 6-8 günlük əməliyyatlar təşkil edib. Bu müddətli əməliyyatların ümumi həcmdə payı 91 faizə çatıb.
Repo əməliyyatları üzrə orta çəkili faiz dərəcəsində də rüblər üzrə azalma müşahidə olunub. Belə ki, bu göstərici 2026-cı ilin birinci rübündə 6 faiz təşkil etdiyi halda, ikinci rübdə 5,68 faizə, üçüncü rübdə isə 5,17 faizə enib.
Doqquz ayın yekununda repo əqdləri üzrə orta çəkili faiz dərəcəsi 5,71 faiz təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,9 faiz bəndi aşağıdır.
Beləliklə, 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında həm banklararası təminatsız pul bazarında, həm də repo seqmentində əməliyyatların həcmi yüksək səviyyədə qalıb, faiz dərəcələri isə rüblər üzrə azalma tendensiyası nümayiş etdirib. Bu göstəricilər hesabat dövründə pul bazarının hər iki əsas seqmentində faiz şərtlərinin yumşaldığını və banklararası əməliyyat fəallığının qorunduğunu əks etdirir.