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"Milan" "Liverpul"un kapitanı ilə danışıqlara başladı

İdman Xəbər 14 Noyabr 2026 20:24 (UTC +04:00)
"Milan" "Liverpul"un kapitanı ilə danışıqlara başladı
Foto: "Milan" futbol klubu

Bakı. Trend:

Mövsümün sonunda "Milan"la müqaviləsi başa çatan Vircil van Deyk karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.

"Milan" niderlandlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Bu barədə "La Gazzetta dello Sport" nəşri məlumat yayıb.

A Seriyası nəhəngi gələn il azad agent statusunda olacaq 35 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə artıq danışıqlara başlayıb.

Qeyd edək ki, "Liverpul" Vircil van Deyki 2018-ci ilin yanvarında "Sauthempton"dan 84,5 milyon avroya transfer edib. Kapitan cari mövsümdə Mersisayd təmsilçisinin heyətində 15 rəsmi matçda meydana çıxıb.

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