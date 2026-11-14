"Milan" "Liverpul"un kapitanı ilə danışıqlara başladı

Bakı. Trend:
Mövsümün sonunda "Milan"la müqaviləsi başa çatan Vircil van Deyk karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.
"Milan" niderlandlı futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir. Bu barədə "La Gazzetta dello Sport" nəşri məlumat yayıb.
A Seriyası nəhəngi gələn il azad agent statusunda olacaq 35 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə artıq danışıqlara başlayıb.
Qeyd edək ki, "Liverpul" Vircil van Deyki 2018-ci ilin yanvarında "Sauthempton"dan 84,5 milyon avroya transfer edib. Kapitan cari mövsümdə Mersisayd təmsilçisinin heyətində 15 rəsmi matçda meydana çıxıb.