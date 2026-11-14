Valyuta bazarının həftəlik icmalı

Bakı. Trend:
Bu həftə (9-13 noyabr) Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməyib.
Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, həftənin yekununda manatın orta çəkili məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
2 noyabr
|
1.7000
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
1.7000
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
1.7000
|
11 noyabr
|
1.7000
|
5 noyabr
|
1.7000
|
12 noyabr
|
1.7000
|
6 noyabr
|
1.7000
|
13 noyabr
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.7000
Həftə ərzində Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0176 manat azalıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0.0188 manat yüksələrək 1 avro üçün 1.8873 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının avroya qarşı rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
2 noyabr
|
1.9000
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
1.9023
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
1.9097
|
11 noyabr
|
1.8981
|
5 noyabr
|
1.9148
|
12 noyabr
|
1.8832
|
6 noyabr
|
1.9037
|
13 noyabr
|
1.8805
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.9061
|
Həftəlik orta qiymət
|
1.8873
Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0089 manat artıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0.0402 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.0494 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının 100 Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
2 noyabr
|
2.1118
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
2.0943
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
2.0796
|
11 noyabr
|
2.0422
|
5 noyabr
|
2.0782
|
12 noyabr
|
2.0549
|
6 noyabr
|
2.0840
|
13 noyabr
|
2.0511
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.0896
|
Həftəlik orta qiymət
|
2.0494
Bu həftə manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyib. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə də 0.0002 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.0338 manat təşkil edib.
Azərbaycan manatının Türkiyə lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi:
|
Tarix
|
Məzənnə
|
Tarix
|
Məzənnə
|
2 noyabr
|
0.0340
|
9 noyabr
|
-
|
3 noyabr
|
0.0340
|
10 noyabr
|
-
|
4 noyabr
|
0.0340
|
11 noyabr
|
0.0338
|
5 noyabr
|
0.0340
|
12 noyabr
|
0.0338
|
6 noyabr
|
0.0339
|
13 noyabr
|
0.0338
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0340
|
Həftəlik orta qiymət
|
0.0338
Qeyd edək ki, 9-10 noyabr Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.