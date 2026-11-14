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Valyuta bazarının həftəlik icmalı

İqtisadiyyat Xəbər 14 Noyabr 2026 18:36 (UTC +04:00)
Valyuta bazarının həftəlik icmalı
Foto: Trend News Agency
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı. Trend:

Bu həftə (9-13 noyabr) Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsi dəyişməyib.

Trend-in Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, həftənin yekununda manatın orta çəkili məzənnəsi 1.7000 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının ABŞ dollarına qarşı rəsmi məzənnəsi:

Tarix

Məzənnə

Tarix

Məzənnə

2 noyabr

1.7000

9 noyabr

-

3 noyabr

1.7000

10 noyabr

-

4 noyabr

1.7000

11 noyabr

1.7000

5 noyabr

1.7000

12 noyabr

1.7000

6 noyabr

1.7000

13 noyabr

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftəlik orta qiymət

1.7000

Həftə ərzində Azərbaycan manatının avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0176 manat azalıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0.0188 manat yüksələrək 1 avro üçün 1.8873 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının avroya qarşı rəsmi məzənnəsi:

Tarix

Məzənnə

Tarix

Məzənnə

2 noyabr

1.9000

9 noyabr

-

3 noyabr

1.9023

10 noyabr

-

4 noyabr

1.9097

11 noyabr

1.8981

5 noyabr

1.9148

12 noyabr

1.8832

6 noyabr

1.9037

13 noyabr

1.8805

Həftəlik orta qiymət

1.9061

Həftəlik orta qiymət

1.8873

Bu həftə manatın 100 Rusiya rubluna nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0.0089 manat artıb. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə 0.0402 manat azalaraq 100 rubl üçün 2.0494 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının 100 Rusiya rubluna qarşı rəsmi məzənnəsi:

Tarix

Məzənnə

Tarix

Məzənnə

2 noyabr

2.1118

9 noyabr

-

3 noyabr

2.0943

10 noyabr

-

4 noyabr

2.0796

11 noyabr

2.0422

5 noyabr

2.0782

12 noyabr

2.0549

6 noyabr

2.0840

13 noyabr

2.0511

Həftəlik orta qiymət

2.0896

Həftəlik orta qiymət

2.0494

Bu həftə manatın Türkiyə lirəsinə nisbətdə rəsmi məzənnəsi dəyişməyib. Əvvəlki həftə ilə müqayisədə orta çəkili məzənnə də 0.0002 manat azalaraq 1 lirə üçün 0.0338 manat təşkil edib.

Azərbaycan manatının Türkiyə lirəsinə qarşı rəsmi məzənnəsi:

Tarix

Məzənnə

Tarix

Məzənnə

2 noyabr

0.0340

9 noyabr

-

3 noyabr

0.0340

10 noyabr

-

4 noyabr

0.0340

11 noyabr

0.0338

5 noyabr

0.0340

12 noyabr

0.0338

6 noyabr

0.0339

13 noyabr

0.0338

Həftəlik orta qiymət

0.0340

Həftəlik orta qiymət

0.0338

Qeyd edək ki, 9-10 noyabr Azərbaycanda qeyri-iş günü olduğundan həmin tarixlər üzrə göstəricilər açıqlanmayıb.

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