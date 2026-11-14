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Dövlət Turizm Agentliyi 96 min manatlıq texnologiya avadanlığı alır

Tender müsabiqələri Tender 14 Noyabr 2026 18:50 (UTC +04:00)
Dövlət Turizm Agentliyi 96 min manatlıq texnologiya avadanlığı alır
Foto: Süni intellekt
Sadiq Cavadov
Sadiq Cavadov
İqtisadi jurnalist Bütün xəbərlər

Bakı.Trend:

Dövlət Turizm Agentliyi informasiya və texnologiya avadanlıqlarının satın alınması üzrə tender elan edib.

Tenderdə iştirak haqqı 191,88 manat təşkil edir.

Tenderin ehtimal olunan qiyməti 95 938 manat təşkil edir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 2 dekabr saat 12:30-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 2 dekabr saat 12:30-da (GMT+4) keçiriləcək.

Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 12 505 87 04 (2304)

Əlaqələndirici şəxs: Mehman Bayramov

E-poçt: [email protected]

Ünvan: Nəsimi rayonu, Ü. Hacıbəyli 134.

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