UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib

Bakı. Trend:
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.
A və B liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
14 noyabr
V tur
A Liqası
4-cü qrup
21:00. Norveç – Uels - 3:1
23:45. Portuqaliya – Danimarka - 1:4
Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3.
B Liqası
2-ci qrup
21:00. Gürcüstan – Macarıstan - 0:2
23:45. Şimali İrlandiya – Ukrayna - 1:0
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.
3-cü qrup
18:00. Kosovo – İsrail - 0:0
23:45. Avstriya – İrlandiya - 1:0
Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.
4-cü qrup
23:45. Rumıniya – Polşa - 2:1
23:45. İsveç – Bosniya və Herseqovina - 3:2
Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.