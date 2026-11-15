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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib

İdman Xəbər 15 Noyabr 2026 02:21 (UTC +04:00)
UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun oyunları keçirilib
Foto: AFFA

Bakı. Trend:

UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.

A və B liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.

UEFA Millətlər Liqası

Qrup mərhələsi

14 noyabr

V tur

A Liqası

4-cü qrup

21:00. Norveç – Uels - 3:1

23:45. Portuqaliya – Danimarka - 1:4

Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3.

B Liqası

2-ci qrup

21:00. Gürcüstan – Macarıstan - 0:2

23:45. Şimali İrlandiya – Ukrayna - 1:0

Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.

3-cü qrup

18:00. Kosovo – İsrail - 0:0

23:45. Avstriya – İrlandiya - 1:0

Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.

4-cü qrup

23:45. Rumıniya – Polşa - 2:1

23:45. İsveç – Bosniya və Herseqovina - 3:2

Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.

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